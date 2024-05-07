BEÜ'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesindeki (BEÜ) akademisyen ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

BEÜ'de, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından "SayStop" yürüyüşü düzenlendi.

Kampüste toplanan akademisyenler ve öğrenciler, açtıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak üniversitenin girişine yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar adına açıklama yapan ÜNİAK Birim Başkanı Mehmet Güzelsoy, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Günlerdir çocuk, kadın, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail tarafından katledildiği, binlerce kişinin göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkazda can verdiği bir soykırımın yaşandığını belirten Güzelsoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler, vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır."

Güzelsoy, özellikle geçen hafta ABD'deki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun ve başkaldırının fitilini ateşlediğini vurguladı.

ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu, derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılarak seslerini yükseltenlere teşekkür eden Güzelsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak, Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Saystop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi, Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bitlis ÜNİAK teşkilatı ve BEÜ öğrencileri olarak Gazze halkının çığlıklarına kulak veren ABD'nin Stanford Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 ilimizde bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olmaya ve Saystop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Yürüyüşe, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Gençlik Kolları Başkanı Doğan Daldagül, Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, partililer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.