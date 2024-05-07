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Tatvan'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün, Tatvan'da gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tatvan Bitlis Ahlat Güvenlik Cezaevi Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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