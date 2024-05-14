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Köy çocukları, Kızılay gönüllüleriyle doyasıya eğlendiler

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Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, Çeltikli köyünde çocuklarla birçok etkinlik yaparak onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Köy çocukları, Kızılay gönüllüleriyle doyasıya eğlendiler

BİTLİS - Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri, gittikleri köylerde çocuklarla çocuk olup onlarla oyunlar oynuyor.

Bitlis ve ilçelerinde bine yakın gönüllüsü bulunan Kızılay Bitlis Şubesinin gönüllüleri, il merkezine bağlı Çeltikli köyüne giderek çocuklarla birçok etkinlik yaptı. Çocukların yüzlerini boyayıp çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, bir taraftan da Kızılay'ın tanıtımını yaparak onlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Çeltikli köyüne giden Kızılay gönüllülerinden oluşan 7 kişilik ekip, köydeki öğrencilerle doyasıya eğlendi. Okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte çocukların yüzlerini boyayan gönüllüler, müzik eşliğinde halaylar çekip çeşitli oyunlar oynadı.

Genç Kızılay Bitlis İl Başkanı Saffet Soyugüzel, "Bugün merkeze bağlı Çeltikli Köyü İlkokulundaki minik kardeşlerimizle beraberiz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte bu tür alanlara geldiğimizde önce kısa bir Kızılay tanıtımı gerçekleştiriyoruz. İmkanlarımız elveriyorsa çeşitli animasyonlarımız ve oyunlarımızla bu programımızı destekliyoruz. Akabinde minik kardeşlerimizin yüzlerini boyuyor, sonra onlarla beraber oyunlar oynuyoruz. Bu işlemlerimiz de bittikten sonra öğrenci kardeşlerimize yanımızda getirdiğimiz hediyelerimizi verip köyden ayrılıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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