Besiciler yaylaya çıkmaya başladı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte sürü sahipleri yaylalara çıkmaya başladı.

Kışın ilçe merkezindeki ağıllarda bakılan küçükbaş hayvanlar, Süphan Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkarılmaya başlandı. Süphan Dağı'nın serin ve otlak yaylalarına çıkan besiciler, havalar soğuyana kadar burada kalıp kışlık hayvansal ürünlerini hazırlayacak ve aynı zamanda hayvanlarını yaylada otlatarak beslenmelerini sağlamış olacaklar.

Cihangir Köyü Muhtarı Fayik Karayılan, baharın gelmesiyle birlikte koyunların daha iyi ve verimli beslenebilmesi için Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası'na çıkarıldığını belirterek, "Bunu her yıl tekrarlıyoruz, çünkü küçükbaş hayvanlarımızı Adilcevaz şartlarında beslemek zor oluyor. Bu yüzden hayvanlarımızı yayla ortamında kışa kadar otlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Feyruz Bozarslan ise Sütey Yaylası'na çıktıklarını belirterek, "Burası bize atalarımızdan kalan bir miras. Bir cennet gibi atmosferi var. Sürüleri buraya getiriyoruz. Bizim geçim kaynağımız budur" dedi.