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Bitlis Aile Destek Merkezi Kuaför Kursu Kursiyerleri Köy Okullarında Gönüllü Saç Kesimi Yaptı

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Bitlis Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuaför kursu kursiyerleri, köy okullarındaki kız öğrencilerin saç kesim ve bakımını gönüllü olarak yaptı. Narlıdere köyündeki okullarda yapılan saç kesimi, maşa, fön ve yüz bakımı köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Kuaför kursunda eğitim gören kursiyerler, köy okullarındaki çocuklara ücretsiz bakım yaptı.

Bitlis Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuaför kursu kursiyerleri, köy okullarındaki kız öğrencilerin saç kesim ve bakımını gönüllü olarak yaptı.

Bitlis'e bağlı Narlıdere köyündeki okullarda kız öğrencilere yönelik yapılan saç kesimi, maşa, fön ve yüz bakımı köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Bitlis Aile Destek Merkezi bünyesindeki kuaför kursunda eğitim gören kursiyerler, gönüllü olarak köy okullarındaki çocukların saç bakımı ve kesimini yaptı. Narlıdere köyüne giden 11 kişilik kuaför ekibi, saç ve yüz bakımı olma imkanı bulamayan 25 kız öğrenciye ücretsiz bakım yaptı.

Kurs öğreticisi Gülten Korukluoğlu ve Hatice Hergül'ün sorumluluğundaki kuaför adayları, 'Minik Eller Büyük Hayaller' çalışmaları kapsamında kurs boyunca öğrendikleri teorik bilgileri ücretsiz saç kesimi ile pratik hale getiriyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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