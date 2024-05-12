Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı
Bitlis'te akşam saatlerinde düşen yıldırımlar geceyi aydınlatırken, o anlar saniye saniye kaydedildi. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar Ahmet Araç adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 1 saat boyunca belirli aralıklarla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler çakarken, ortaya çıkan gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu.
Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı
BİTLİS - Bitlis'te akşam saatlerinde düşen yıldırımlar geceyi aydınlatırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.
Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar Ahmet Araç adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaklaşık 1 saat boyunca belirli aralıklarla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler çakarken, ortaya çıkan gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu.