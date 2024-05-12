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Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı

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Bitlis'te akşam saatlerinde düşen yıldırımlar geceyi aydınlatırken, o anlar saniye saniye kaydedildi. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar Ahmet Araç adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 1 saat boyunca belirli aralıklarla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler çakarken, ortaya çıkan gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu.

Bitlis'te şimşekler geceyi aydınlattı

BİTLİS - Bitlis'te akşam saatlerinde düşen yıldırımlar geceyi aydınlatırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar Ahmet Araç adlı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 1 saat boyunca belirli aralıklarla çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşekler çakarken, ortaya çıkan gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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