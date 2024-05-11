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Bitlis'te Vatandaşlar Zamanlarını Satranç ve Dama Oynayarak Değerlendiriyor

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Zelal Çay Evinde, vatandaşlar satranç ve dama oynayarak zamanlarını değerlendiriyor. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kahvehanede, satranç ve dama oyunları büyük keyifle oynanıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İlçesinde bulunan Zelal Çay Evinde, 7'den 70'e vatandaşlar, satranç ve dama oynayarak zamanını değerlendiriyor.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği, satranç ve dama oynanan kahvehane, yıllardır bu oyunların tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Büyük keyifle oynanan oyunların yanı sıra vatandaşlar da kendi aralarında ufak turnuvalar düzenliyor.

Konuyla ilgili açıklamasa bulunan işletme sahibi Yusuf Sobay "Vatandaşlarımız her gün belli saatlerde buraya gelerek satranç ve dama oynuyorlar. Kahvehane yıllardır satranç ve dama kahvehanesi olarak biliniyor. Oyun severleri buraya davet ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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