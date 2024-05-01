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Motor tutkunlarının Bitlis turu

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Motosiklet tutkunları dünya ve Avrupa'da 50 ülkeyi gezdikten sonra rotalarını Bitlis'e çevirdi. Motosiklet tutkunları, rotasını çevirdiği Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turu kapsamında Bitlis'e gelerek Van Gölü kıyısından mola verdiler.

Motor tutkunlarının Bitlis turu

BİTLİS - Motosiklet tutkunları dünya ve Avrupa'da 50 ülkeyi gezdikten sonra rotalarını Bitlis'e çevirdiler.

Motosiklet tutkunları, rotasını çevirdiği Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi turu kapsamında Bitlis'e gelerek Van Gölü kıyısından mola verdiler. Motosiklet tutkunu 9 kişilik ekip, Antalya'dan hareket ederek Kapadokya, Kemaliye, Ovacık, Tunceli, Bingöl ve Muş'u dolaştıktan sonra Bitlis'e geldi. Van Gölü'nün Tatvan sahilinde mola veren ve hatıra fotoğrafları çektiren motosiklet tutkunları, Ahlat ile Adilcevaz ilçelerini dolaştıktan sonra Van'a hareket edecek.

Motosikletle yaklaşık 50 ülkeyi gezdiklerini ifade eden ekip sorumlusu Derya Teziş, "Bu kez de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezmekteyiz. Şu anki rotamız Antalya'dan başlayıp Kapadokya, Kemaliye, Ovacık, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van şeklindedir. Hakkari ve Şırnak sonrası dönüş yapacağız. Toplamda 70 kişilik bir ekibiz ve bu seyahatimize 9 kişi olarak katıldık. Bu tur kapsamında 3 bin 500 kilometre yol yapacağız. Mevsim itibarıyla yeşile bürünen Bingöl ve Muş ovasına hayran kaldık. Keban Barajı ve çevresi çok güzel. Şu an Tatvan'dayız ve Ahlat ile Adilcevaz sonrası Van'a gideceğiz. Burası çok güzel, yeşil ovalar ve dağlarda kar var halen. Türkiye'nin doğusu ayrı güzel, güneyi ayrı güzel, kuzeyi ayrı güzel. Burada motorcuların tercih ettiği çok güzel virajlar var ve herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Mola sonrası Tatvan sahil yolunda tur atan motosikletli grubu Van Gölü çevresini dolaşarak Van'a, ardından da Hakkari'ye doğru yol alacaklar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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