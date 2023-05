Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin: 'Ankaragücü camiası inansın, biz bu sene ligde kalacağız'

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, FTA Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün ligde kalacağına inandıklarını belirtti. Aytekin, hakem hatalarının Türk futbolu kalitesini olumsuz etkilediğini ve VAR sisteminin şu an Türk futboluna çözüm olmadığını ifade etti.

ANKARA - MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, 1-1 biten FTA Antalyaspor maçının ardından, "Ankaragücü camiası inansın, biz bu sene ligde kalacağız" dedi.

Bu sezon Türk futbolunda maçlardan daha çok hakemlerin konuşulduğunu ve bu durumdan Türk futbolu kalitesinin olumsuz bir şekilde etkilediğini kaydeden Aytekin, VAR sisteminin şu an Türk futboluna çözüm olmadığını belirterek, "Yine tartışmalı pozisyonlar var. Maçtan sonra bazı hakemlerle konuştum. Maçın heyecanıyla bazen yanlış görebiliyoruz ama hepsinin ortak noktası Taylan'ın pozisyonu penaltı verilebilir ama son pozisyon net penaltı. Keşke yakaladığımız pozisyonları değerlendirip maçı yine kazansaydık, bunu gerçekleştirebilirdik. Kazandığınız zaman da hakem hataları olduğunda yanlışı söylemek doğru. Şimdi beraberlik aldığımız bir müsabakada hakem hatalarını konuşmaktansa kazanıp konuşmayı daha çok isterdim. Taylan'ın tartışmalı penaltı pozisyonunun devamında gol oldu. Son dakikada çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Daha önce Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarımız oldu. Anadolu kulüplerine çağrıda bulunduk. Biz bugün buradan 3 puanı aldığımızda ligin alt sıralarıyla mesafeyi açıp, ligden düşme tehlikesini ortadan kaldırarak tamamen kupaya adapte olacaktık. Bu şekilde hatalar gerçekleştiği zaman taraftarlarımız geriliyor. Onlar da buraya galibiyet için geldi. Haklı olarak düşme korkusunu yaşamak istemiyorlar. Benim ekrandan gördüğümü VAR'daki hakemler net bir şekilde görüp orta hakeme bildirebilir. Biz şu an hakem hatalarıyla kaybettiğimiz puanların yarısını kaybetmeseydik, şu an ligde çok daha üst noktalardaydık" ifadelerini kullandı.

"Maç sonunda çok net bir penaltımız verilmiyor"

Ligde kalmak için mücadele eden MKE Ankaragücü oynadıkları FTA Antalyaspor maçında 3 puan almalarının işlerini çok daha kolaylaştırabileceğini vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Bugün son dakikada aldığımız 1 puanla buradan ayrılıyoruz ve bu bizim bütün planlarımızı etkiliyor, kupaya olan adaptasyonumuzu etkiliyor. Taraftarlarımızın protestolarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu maçı çok daha rahat kazanabilirdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık belki de ama penaltı olabilecek bir pozisyondan sonra gol yiyoruz ve maçın sonunda çok net bir penaltımız verilmiyor. Hakem hatalarıyla ilgili Süper Lig kulüpleri 50'nin üzerinde açıklama yapmışlar. Burada futbolu kolaylaştıran VAR sistemi geldi. Biz kötü oynayabiliriz, kaldı ki ataklarımız da var, yakaladığımız pozisyonlar da var. Ama burada hakemlerin artık çok adaletli bir yönetimle maçları yönetmesi gerekiyor. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Umarım daha fazla kulüp temsilcileri daha fazla açıklama yapmak zorunda kalmaz. Bunlar Türk futbolunun değerini düşüren olaylar. Burada 113 yıllık bir camia var. Böyle coşkulu bir tribün, 20 bin kişi. Türkiye'de kaç müsabaka bu şekilde oynanıyor? Biz kulübümüzün haklarını korumak zorundayız. Türkiye Süper Lig'de ilk defa bir toplantı düzenledik, birçok kulübe çağrıda bulunduk. Hakemler her zaman maçların önüne geçiyor. Ankaragücü camiası inansın, biz bu sene ligde kalacağız, inşallah da kupada final oynayacağız."

Aytekin, hakem atamalarının kulüplerin sorunu olmadığını ve maçları yönetecek yeterlilikte hakemlerin müsabakalara atanması gerektiğini söyledi.