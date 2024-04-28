Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Rijad Bajic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
60. dakikada Bajic'in pasında topla buluşan Chatzigiovannis'in ceza sahası dışından şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
82. dakikada Efkan'ın ara pasında Chatzigiovannis'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Tarık'ta kaldı.
90+8. dakikada sol kanattan Pedrinio'nun kullandığı köşe atışında Garry Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 75), Taha Şahin, Husniddin Aliqulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola (Gustavo dk. 75), Dal Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 68), Altin Zeqiri (Anıl Yaşar dk. 90+2), Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 75)
Yedekler: Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Oumar Diouf, Mame Mor Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mert Çetin, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci (Pedrinio dk. 61), Christian Bassogog, Alexis Flips (Garry Rodrigues dk. 87), Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas (Chatzigiovannis dk. 46), Ali Sowe (Rijad Bajic dk. 46)
Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Hayrullah Bilazer, Ali Kaan Güneren, Federico Macheda
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Adolfo Gaich (dk. 25), Olawoyin (dk. 33) (Çaykur Rizespor), Rijad Bajic (dk. 60), Garry Rodrigues (dk. 90+8) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Emirhan Topçu, Muammer Sarıkaya, Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Ali Sowe, Christian Bassogog, Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü) - RİZE