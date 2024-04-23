Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Kendi sahamızda turu geçeceğimize inanıyorum'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Mke Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan golsüz beraberlik ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlk yarı Ankaragücü'ne geniş alan bıraktıklarını söyleyen Topraktepe, "Baskıyla başlayacaklarını biliyorduk buna göre de çalıştık. İlk yarı arada bloklarımız arasında boşluk olduğundan fazla agresif olamadık ve sıkıntılar çektik. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile oyunun kontrolünü elimize aldık. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde turu geçeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA