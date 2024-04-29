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Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla tamamlandı. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü Mke Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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