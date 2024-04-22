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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. MKE Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor- Fatih Karagümrük karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ÜMİT ÖZTÜRK GÖREV YAPACAK

3 Nisan Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

TRABZONSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇINDA DÜDÜK ALİ ŞANSALAN'DA

24 Nisan Çarşmaba günü saat 20.30'da Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında ise Ali Şansalan düdük çalacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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