Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını Ümit Öztürk, Trabzonspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasını ise Ali Şansalan yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. MKE Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor- Fatih Karagümrük karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
BEŞİKTAŞ-ANKARAGÜCÜ MAÇINDA ÜMİT ÖZTÜRK GÖREV YAPACAK
3 Nisan Salı günü saat 20.30'da Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.
TRABZONSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇINDA DÜDÜK ALİ ŞANSALAN'DA
24 Nisan Çarşmaba günü saat 20.30'da Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında ise Ali Şansalan düdük çalacak.