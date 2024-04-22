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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Ankara'ya geldi

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Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Ankara'ya geldi. Kafile polis eşliğinde otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi Ankara'ya geldi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için başkente geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş için geniş güvenlik önlemleri alınırken, siyah-beyazlı takımın taraftarları, oyuncuları havalimanında karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

İki takım yarın 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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