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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 9, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, yarın Mke Ankaragücü'ne konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda Mke Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 7 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. İki maç sonunda üstünlük kuran takım, Fatih Karagümrük ile Trabzonspor eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

Türkiye Kupası'nda 16. randevu

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.

Kupa yolu

Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibi Konyaspor'u da 2-0'lık skorla geçen Kartal, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti.

Başkent ekibi ise 3. turda Arguvanspor'u 2-0, 4. turda İskenderunspor'u 3-1, 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla eleyerek son adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fenerbahçe'yle eşleşen MKE Ankaragücü, İstanbul ekibini 3-0 yenerek Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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