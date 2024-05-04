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MKE Ankaragücü Taraftarı Filistin'e Destek Verdi

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MKE Ankaragücü taraftar grubu, Trendyol Süperlig'in 35'inci haftasında Filistin'e destek koreografisi gerçekleştirdi. Maç öncesinde kale arkasında açılan dev pankartta Mescid-i Aksa ve Filistinli çocukların fotoğrafları yer aldı. Taraftarlar İsrail aleyhine tezahürat yaparak Filistin'e desteklerini gösterdi.

MKE Ankaragücü taraftarı Trendyol Süperlig'in 35'inci hafta karşılaşmasında Filistin'e destek koreografisi gerçekleştirdi.

Trendyol Süperlig'in 35'inci haftasında hafta MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor karşılaşması Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu karşılaşması öncesinde kale arkasında iplerle koreografi hazırlayarak Filistin'e destek verdi. Açılan dev pankartta Mescid-i Aksa ve Filistinli çocukların fotoğrafları yer alırken, "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" ve "Özgür Filistin" yazıları da yer aldı. Taraftarlar tekbir getirerek İsrail aleyhine tezahürat yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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