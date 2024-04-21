Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarınki antrenmanın ardından Ankara'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serdar Topraktepe Türkiye Kupası MKE Ankaragücü Ankaragücü Beşiktaş Türkiye Ankara MKE Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki Bursaspor - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Afyonspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Payas Belediyesi hangi parti? Payas Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki! ALES sınav sonuçları yayınlandı mı? ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2024! BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Başakşehir – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir Ç.Rizespor canlı yayın linki! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 21 Nisan Pazar Survivor yeni bölüm! Başakşehir - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Ç.Rizespor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title