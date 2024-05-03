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MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan ce sahasına giren Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Bahadır topu çeldi.

10. dakikada Flips'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına Chatzigiovanis'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada Pedrinho'nun pasında topla buluşan Efkan'ın kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Sowe'un pasında kaleyi karşıdan gören bir açıdan Bassogog'un şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.

Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Moreira, Bassogog, Flips, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Rodrigues, Ali Kaan Güneren, Cephas, Tolga Ciğerci, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Mahgoub

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Novais, Hwang, Janvier, Majileikwa, Fatih Aksoy, Augusto, de Souza, Silva

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Chatzigiovanis (dk. 10) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Furkan Bayır (Alanyaspor) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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