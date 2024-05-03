MKE Ankaragücü, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan ce sahasına giren Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Bahadır topu çeldi.
10. dakikada Flips'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına Chatzigiovanis'in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada Pedrinho'nun pasında topla buluşan Efkan'ın kaleci Ertuğrul'un önde olduğunu görerek ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
34. dakikada Sowe'un pasında kaleyi karşıdan gören bir açıdan Bassogog'un şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Moreira, Bassogog, Flips, Efkan Bekiroğlu, Chatzigiovanis, Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Cem Tuna Türkmen, Bajic, Rodrigues, Ali Kaan Güneren, Cephas, Tolga Ciğerci, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Mahgoub
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Novais, Hwang, Janvier, Majileikwa, Fatih Aksoy, Augusto, de Souza, Silva
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Chatzigiovanis (dk. 10) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Furkan Bayır (Alanyaspor) - ANKARA