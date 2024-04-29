Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanla takım, maç için çalışmalara başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Mke Ankaragücü ile 3 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA