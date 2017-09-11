Sosyal Medyayı Hayatınızdan Yok Edin!

Sosyal medya hesaplarınızı silmek için birçok farklı nedeniniz olabilir. Belki gizliğinizin yerinde olduğu günleri özlüyorsunuz veya belki de firmaların sizi takip etmesinden kurtulmak istiyorsunuz. Belki de sosyal ağlar sizin için çekiciliğini kaybetti.



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Sosyal medya hesaplarınızı ve geçmişi silmenin birkaç yolu var. Sadece geleneksel yolları izlemek zorunda da değilsiniz (Facebook üzerinden profilinizi silmek gibi), bunu sizin için yapacak birçok çevrimiçi hizmet var.



Hesabınızı Platform Üzerinden Silme



Facebook: Facebook hesabınızı geri döndürülmeyecek biçimde silmek istiyorsanız, bunun için firmaya bir istek göndermeniz gerekiyor. Verilerinizin silinmesi 90 gün sürüyor. Facebook, başka kişilerin hesaplarında kalan bazı verilerinizin (mesajlar gibi) silinmeyebileceğini söylüyor.



Twitter: Twitter hesabınızı silmek hem biraz daha basit, hem de daha hızlı. Profil ayarlarınızdan hesabınızı silmeniz mümkün. Firmaya göre verileriniz sadece 30 gün saklanıyor. Bu süre içinde hesabınızı tekrar etkinleştirebiliyorsunuz. 30 gün geçtikten sonra ise hesabınız, kalıcı olarak siliniyor.



Instagram: Instagram da Facebook gibi hesabınızı devre dışı bırakma ve kalıcı olarak silme seçenekleri sunuyor. Hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız, hesap silme sayfasını ziyaret etmelisiniz. Instagram, silinen hesapları geri getiremeyeceğini, aynı isimle tekrar kaydolamayacağınızı söylüyor.



Snapchat: Snapchat'in hesap silme ilkeleri Twitter'a benziyor: Tüm verileriniz 30 gün sonrasında tamamen siliniyor. Bu süre dolana kadar hesabınızı tekrar etkinleştirebiliyorsunuz. Hesabınızı silmek istediğinizde firma, sizi Hesap Silme sayfasına yönlendiriyor.



Hesabınızı sildiğinizde başkalarına gönderdiğiniz içerikler ve başkalarının kaydettiği ekran görüntüleri silinmiyor.



Google+: Google+ çok popüler bir sosyal ağ olmasa da, çoğumuzun bir Google+ sayfası var. Çoğu site gibi silme seçeneği, burada da hesap ayarlarında bulunuyor. Ancak Google+ Google'ın birçok hizmetiyle bütünleştiğinden, tüm verileriniz silinmiyor. Örneğin Google+'ı silmek, paylaştığınız fotoğrafları silmiyor. Bunları Picasa'dan silmeniz gerekiyor. Yerel incelemeleriniz de silinmeyen veriler arasında. Bu yüzden Google+'ı silerek onun kalıntılarını tam olarak silmiş olmuyorsunuz.



Dahası Picasa gibi sitelerdeki varlığınızı silmenin tek yolu, tüm Google hesabınızı silmek ve bu durumda Gmail gibi hizmetleri de silmiş olacaksınız.



Hesaplarınızı Sizin İçin Silen Siteler





Sosyal ağlarınızı temizlemeye veya sosyal ağlardaki varlığınızı tamamen silmeye adanmış siteler var. Bunlardan biri olan Deseat.me, Google hesabınız veya Outlook hesabınız yoluyla çevrimiçi ve sosyal medya hesaplarınızın bir listesini çıkarıyor. Bunun sonrasında karşınıza hesaplarınızı silmeye yönelik bir seçenek sunuluyor. Hizmetin en iyi yanı, çok fazla sayıda hesabı desteklemesi. Bu sayede çoktan unuttuğunuz ancak eposta hesabınıza bağlı hesapları bulup, üyeliğinizi iptal edebiliyorsunuz.



Ancak araç, gizlilik endişeleri uyandırabilir çünkü istediği izinler arasında Gmail epostalarınızı okumak var. Site, gizlilik ve güvenliğe çok büyük önem verdiğini söylüyor. Buna ek olarak firma, Oauth 2.0 protokolünü kullandığı için oturum açma bilgilerinizi görmüyor. Sonuçta hizmeti kullanma veya kullanmama kararını vermek, size kalmış.





















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