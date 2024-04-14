Google Pixel 8a Tasarımı Sızdırıldı

Genellikle arama motoru olarak bilinen Google, aslında teknoloji dünyasında birçok alanda faaliyet gösteriyor. Akıllı telefon sektörü de bunlardan birisi. Geçtiğimiz aylarda Google Pixel 8 serisini piyasaya süren teknoloji devi, yakın zamanda ise Pixel 8a modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin diğer üyelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olması beklenen Google Pixel 8a modelinin tasarımı sızdırıldı.

Karşınızda Google Pixel 8a tasarımı

Android Headlines tarafından sızdırılan render görüntülerine baktığımızda Google Pixel 8a modelinin nane (mint), porselen (porcelain), obsidyen (obsidian) ve koy (bay) şeklinde dört renk seçeneği ile geleceğini görüyoruz. Bunları açık yeşil, soluk gri, koyu gri ve açık mavi olarak da ifade edebiliriz.

Ortaya çıkan Google Pixel 8a tasarımına baktığımızda Pixel 8 ve Pixel 7a modellerine benzer olacağını görüyoruz. Çeşitli kaynaklar, telefonun köşelerinin selefine kıyasla biraz daha yuvarlak olacağını iddia ediyor. Tabii Pixel serisinin özgü tasarımından dışarı çıkmayacak.

Uygun fiyatlı Google Pixel 8a tanıtım tarihi ortaya çıktı

Daha önce sızan bilgilere göre Google Pixel 8a modeli, Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Cihaz, 6.1 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek.

13 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bulunacak. Bu kurulumsa OIS destekli 64 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameralardan oluşacak. Son olarak cihazın 27W hızında şarjdan beslenecek 4.500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği da sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Beklenen Google Pixel 8a özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklama İşlemciGoogle Tensor G3Ekran6.1 inç – OLED Full HD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızıRAM8 GBDepolama128 GB / 256 GBArka Kamera64 Megapiksel ana kamera – OIS 13 Megapiksel ultra geniş kameraÖn Kamera13 MegapikselBatarya4.500 mAhKablolu Şarj27W

Google Pixel 8a modelinin 500 ila 550 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.