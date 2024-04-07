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Google Haritalar'ın yeni özelliği trafik sıkışıklığını azaltacak

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Google Haritalar'ın yeni özelliği, trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik yeni bir önlem planı üzerinde çalıştığını anlatıyor. Yeni patente göre, Google Haritalar, yoğun trafiğe girecek araçlar için optimal bir hız önererek bu tür sıkışıklıkları önleyecek.

Google Haritalar yeni özelliği duyurdu: Trafik sıkışıklığı tarih olacak

Trafik sıkışıklıkları açık bir sebep olmaksızın, bir aracın hızını azaltması sonucu meydana gelen zincirleme yavaşlamalar sonucu oluşuyor. Bu hız önerisi, önündeki araçların hızına ve güvenli mesafelere dayanarak hesaplanıyor. Tüm sürücülerin bu önerilen hıza uyması durumunda, yoğun trafik sıkışıklığının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Sürücülerin önerilen hıza uzun süre bakmalarını önlemek için Google Haritalar, farklı renklerle kodlanmış bir hız göstergesi düşünüyor. Yeşil renk hızlanabileceğinizi, sarı renk yavaşlamanız gerektiğini ve mavi renk ise doğru hızda olduğunuzu gösterir. Bu fikrin başarısı, tüm sürücülerin önerilen hıza uymasına bağlı olacak.

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Eğer bir sürücü bu öneriye uymaz veya çok yakın takip ederse, sıkışıklıklar yine oluşabilir. Ancak, bu özellik özellikle otomatik sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle daha işlevsel hale gelebilir. Manuel ve otomatik araçların birlikte seyahat ettiği bir gelecekte, bu özellik insan sürücülere trafik akışını bozmadan uygun hızda seyretmeleri konusunda yardımcı olacak.

Google Haritalar'ın trafik sıkışıklıklarını önlemeye yönelik bu yeni özelliği şu şekilde kullanılacak:

Hız önerisi: Google Haritalar, yoğun trafik olan bir yol üzerinde seyreden araçlara, trafik akışını optimize etmek için bir hız önerisi sunar. Bu hız, önündeki araçların hızına ve güvenli mesafelere göre hesaplanır.

Renk kodlu gösterge: Sürücülerin sürekli ekrana bakmalarını önlemek için, hız önerileri farklı renklerle gösterilir:

Yeşil: Sürücüler hızlanabilir.

Sarı: Sürücülerin yavaşlaması gerektiğini gösterir.

Mavi: Sürücülerin doğru hızda olduğunu belirtir.

3. Trafik akışına uyum: Tüm sürücüler bu önerilen hıza uyduğunda, zincirleme yavaşlamaların önüne geçilerek, phantom trafik sıkışıklıklarının oluşumu engellenmiş olur.

Bu özellik, Google Haritalar uygulaması üzerinden aktif hale getirilebilir ve sürücülerin güzergahları boyunca trafik yoğunluğuna göre dinamik olarak ayarlanabilir. Otomatik sürüş teknolojilerinin gelişimiyle birlikte, bu özellik daha da işlevsel hale gelebilir, çünkü otomatik araçlar bu hız önerilerine daha tutarlı bir şekilde uyma eğiliminde olabilir. Bu, trafik akışını iyileştirirken aynı zamanda sürücü güvenliğini de artırabilir.

Sizce bu özellik, trafik yönetimi ve sürücü deneyimini nasıl etkileyecek? Google'ın bu yeni özelliği, trafik akışını gerçekten iyileştirecek mi? Bu soruları ve daha fazlasını tartışmak üzere sizin düşüncelerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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