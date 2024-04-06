Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Google, sahte kripto para yatırımı ve borsa uygulamaları geliştiren Çinli geliştiricilere dava açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Android akıllı telefonların uygulama mağazası Play Store'da sağlıktan e-ticarete, bankacılıktan eğitime kadar birçok kategoride binlerce uygulama seçeneği bulunuyor. Bunlar hayatımıza büyük katı sağlıyor. Tabii bilgisayar korsanları da bu sırada boş durmuyor. Her yıl Play Store'da yüzlerce zararlı uygulama keşfediliyor ve kaldırılıyor. Google'ın denetim duvarını aşmayı başaran bu uygulamalar, zarar da yaratabiliyor. Son olarak tam bu sebepten ötürü Google, iki Çinli uygulama geliştiricisine dava açtı.

Google, insanları dolandıran uygulama geliştiricilerine dava açtı

Yunfeng Sun (takma adı Alphonse Sun) ve Hongnam Cheung (takma adları Zhang Hongnim ve Stanford Fischer) isimlerindeki bu geliştiriciler, sahte kripto para yatırım ve borsa uygulamaları geliştirerek dolandırıcılık yapmaları nedeniyle suçlanıyor.

İkili, 2014 ve 2019 yılları arasında 87 sahte uygulama geliştirdi ve bu uygulamalar, dünyanın dört bir yanında en az 100 bin kişiye ulaştı. Geliştiricilerin kullanıcılara sahte yüksek getiri vaatlerinde bulunarak dikkat çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Google'dan yapay zeka kullanmayanları kızdıracak haber! Çöp içerikler geliyor

Aktarılan bilgilere göre kullanıcıların uygulamalara küçük miktarlarda yatırım yapmalarına ve çekim yapabilmelerine izin vererek bir güven ortamı oluşturdular. Bu sayede kullanıcılar kendilerini güvende hissederek daha fazla para yatırmaya teşvik edildi.

Ancak yatırılan miktarlar arttıkça maalesef dolandırma vakaları oluşmaya başladı. Kullanıcıların yatırdıkları paralar da gerçekte piyasada herhangi bir etki yaratmıyordu. Zira bu, sistem arka planında yalnızca değişen bir sayıdan ibaretti.

Dolandırıcıların binlerce kişiyi sosyal medyada tanıtım yaparak çektiği söyleniyor. Hatta bunun için profesyonel ekran yüzleriyle bile çalışmışlar.

Zarar büyük

Davanın detaylarına göre zarar için net bir miktar belirtilmese de mağdurların birkaç bin ila 75 bin dolarlık kaybı olduğu bildiriliyor. Google ise 75 bin dolardan fazla zararı olduğunu söylüyor. Davanın nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Google Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title