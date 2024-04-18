Google Pixel 8a Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Google, akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda vitrine çıkarmaya hazırlandığı Pixel 8a ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen raporlar akıllı telefonun tasarımından özelliklerine dek birçok detayını tanıtım öncesi ortaya çıkarıyor. İşte Google Pixel 8a özellikleri, tasarımı ve tanıtım tarihi!

Google Pixel 8a özellikleri, tasarımı ve tanıtım tarihi

14 Mayıs'ta vitrine çıkacak Google Pixel 8a modelinin render görselleri paylaşıldı. Böylelikle telefonun yeşil, beyaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkacağı kesinleşmiş oldu. Bununla birlikte cihazın selefinden farklı olarak daha yuvarlak kenarlara sahip bir tasarıma sahip olacağını söyleyebiliriz.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Google Pixel 8a'nın teknik özelliklerini ve fiyatını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkacak.

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Cihazda kullanılacak işlemci Tensor G3 olacak. Hatta yonga setinin geçen yılki Geekbench performans testi sonuçları tek çekirdekte 1.218 ve çok çekirdekteyse 3 bin 175 puan. Bununla birlikte 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonun mayısta düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.

Önde 13 Megapiksel selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 13 Megapiksellik bir ultra geniş açı sensöründen oluşan yatay çift kamera mevcut olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak cihaz, 27W hızlarında şarj olabilen 4,500 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak modelin fiyat aralığı 500 ila 550 dolar arasında olacak.

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