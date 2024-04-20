Google, Android 15 ile depolama sağlığını gösterecek

Geçen sene Android 14 işletim sistemini piyasaya süren Google, bu yıl Android 15'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şu anda test sürecinde olan bu yeni sürüm, bir dizi yenilikle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Son gelişmelere göre Android 15, depolama sağlığını da gösterecek. İşte yeniliğin detayları…

Android 15, depolama donanımının sağlığını gösterecek

İnsanlar, yeni bir akıllı telefon aldıklarında genellikle bu cihazı uzun yıllar boyunca kullanmak istiyorlar. Ancak zaman geçtikçe ve teknoloji aşındıkça cihazın bileşenlerinde arızalar meydana gelme ihtimali artıyor. Google ise bundan yola çıkarak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Aktarılan bilgilere göre Google, Android cihazlarda depolama donanımının durumunu gösterebilecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik ile kullanıcılar, depolama bileşeninin sağlığını yüzde olarak görebilecekler.

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Android 15 Beta 1 güncellemesi ile fark edilen bu özelliğin yeni işletim sisteminin kararlı sürümüyle bile kullanıma sunulması bekleniyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak. Akabinde ağustos ve ekim ayları arasında kararlı sürümün yayınlanması bekleniyor. İlk olarak Google'ın kendi akıllı telefon modelleri için sunulacakken, daha sonrasında diğer üreticiler de dağıtım çalışmalarına başlayacak.

Google, Android 15 ile birlikte önemli yenilikleri kullanıcılar ile buluşturacak. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Android 15 özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.