Android 15, varsayılan olarak masaüstü modu ile gelecek

Android'de masaüstü modu denildiğinde akla ilk olarak Samsung'un DeX platformu veya Motorola'nın Ready For özelliği geliyor. Sızdırılan bilgilere göre Google, Android 15 sürümünde DeX platformuna benzer bir masaüstü modu için çalışmalara başladı.

Android 15, varsayılan olarak masaüstü modu ile gelecek

Google AOSP'de (Android Open Source Project) da bir masaüstü modu bulunuyor. Google, ilk olarak Android 10'da oldukça basit bir şekilde geliştiricilerin uygulamaları çoklu ekran senaryolarında test etmelerini sağlamak amacıyla ekledi.

O zamandan beri masaüstü modu yavaş yavaş gelişme gösterdi ve artık yan yana iki uygulama çalıştırabilmeyi kolayca başarıyor. Serbest biçimli çoklu pencere deneyimi kullanılarak daha fazla uygulama aynı anda açılabilse de bazı sınırlamalar mevcut.

Android 15'ten sevgilileri sevindirecek özellik!

Görünüşe göre Google, çok pencereli Android masaüstü deneyimi üzerinde çalışıyor. Android Authority, en son Android 14 QPR3 2.1 beta sürümünde geliştirici seçenekleriyle oynayarak ilginç yenilikler keşfetti.

Artık tam ekran uygulamanın üstündeki küçük tuşa dokunduğunuzda beliren küçük menüye sahip yeni bir başlık çubuğu yer alacak. Menüde tam ekran, bölünmüş ekran veya serbest biçim modu seçenekleri bulunuyor.

Serbest biçim modunda pencereler dilediğiniz gibi sürüklenip boyutlandırılabileceksiniz. "Kenara yapıştır" özelliği ise bir pencereyi ekranın sol veya sağ yarısına yapıştırmanıza olanak tanıyor.

Ancak şu an için pencere konumlandırma veya klavye kısayolları gibi özellikler mevcut değil. Ayrıca düzgün bir masaüstü başlatıcının da bulunmadığını belirtelim.