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Google, video oluşturma sürecini kolaylaştıran yeni uygulama Google Vids'i tanıttı

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Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.

Google Vids ile çok kolay videolar hazırlayabileceksiniz

Google Vids, gerçek zamanlı iş birliğiyle birlikte iş akışlarını hızlandırırken, aynı zamanda Google Workspace'in diğer uygulamalarıyla entegre çalışarak kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlıyor.

Google Vids'in en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların birkaç basit adımda videolar oluşturabilmesi. Bir proje başlatmak için kullanıcılar, önceden belirlenmiş şablonlardan veya "yardım et" özelliğinden birini seçebiliyorlar. Ardından Vids kullanıcılarına bir storyboard oluşturma ve video stili, senaryo ve seslendirme gibi detayları belirleme imkanı sunuluyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, hızla profesyonel görünümlü videolar oluşturabiliyor ve işlerini daha etkili bir şekilde iletebiliyorlar.

Google Vids'in en önemli avantajlarından biri, Google Workspace'in diğer uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyonu olması. Kullanıcılar Docs, Sheets ve Slides gibi diğer Google uygulamalarıyla kolayca senkronize olabilir ve var olan içeriği videolara dönüştürme sürecini hızlandırabiliyorlar.

Google uygulamasında yeni dönem! Artık böyle görünecek

Google Vids'in sunacağı diğer önemli bir özellik de gerçek zamanlı iş birliği imkanı. Kullanıcılar bir projede aynı anda çalışabiliyor, değişiklikleri anında görebiliyor ve birlikte videoları geliştirebiliyorlar.

Google Vids, video oluşturma sürecini baştan sona değiştirecek gibi görünüyor. Kullanıcılar, kolay kullanımı, güçlü özellikleri ve Google Workspace'in diğer uygulamalarıyla entegrasyonu sayesinde daha etkili ve verimli bir şekilde videolar oluşturabilecekler.

Yoksa video editörleri için tehlike çanı mı çalıyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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