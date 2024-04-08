Google, Android uygulamasının tasarımında değişikliklere gidiyor

Google, Android uygulamasının tasarımında bir dizi değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirketin, arama sırasında alt gezinme çubuğu dahil olmak üzere yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Peki alt gezinme çubuğu nasıl çalışacak?

Google Arama uygulaması için yeni alt gezinme çubuğu

Google uygulaması, Android telefonlarda arama için oldukça önemli bir görev görüyor. Hatta birçok cihazda varsayılan arama olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden kullanıcılar uzun zamandır arama çubuğunun ekranın üst kısmında yer almasına alışkın. Ancak Google, arama çubuğunu aşağıya taşımak istiyor olabilir.

Google uygulamasının son test sürümünde, arama çubuğunun artık alt gezinme çubuğunun bir parçası olacağı ortaya çıktı. Bu çubuk; Keşfet, Arama ve Kaydedilenler sekmelerinin hemen üzerinde yer alacak.

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Google'ın aslında alt çubuğa geçmesi şaşırtıcı görünmüyor. Akıllı telefonların ekran boyutları artmaya devam ettikçe, üstteki öğelere ulaşmak da zorlaşıyor. Alt çubuk, hem tek elle kullanımı hem de genel kullanımı kolaylaştıracak gibi duruyor.

Buna ek olarak, test sürümündeki sekmeler de yeni bir görünüme kavuşuyor. Şirketin kendi hizmetlerinde kullandığı Material You dizaynına uygun şekilde, sekmelerin hap şeklindeki kutucukların içinde olduğu görülüyor.

Google bu değişiklikleri aktif olarak test ediyor. Ancak resmi olarak kullanıma sunulması halinde alt çubuk, Android için arama ve gezinmeyi daha rahat hale getirecek gibi duruyor.

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