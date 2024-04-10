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Google, Gemini 1.5 Pro Modelini Tanıttı

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Google, Gemini 1.5 Pro modelinin tüm kullanıcılara açık önizlemesini tanıttı. Yeni model, OpenAI GPT-4 Turbo'dan yaklaşık sekiz kat daha büyük komut desteğine sahip. Vertex AI platformunda sunulacak yapay zeka, GPT-4 ile rekabet edecek.

Gemini 1.5 Pro, Vertex AI ile kullanılabilir hale geldi

Google'ın açıklamasına göre Gemini 1.5 Pro, 1 milyon token desteği sunuyor. Bu da yaklaşık 30 bin satır kod veya 700 bin kelimelik komutu anlayabileceğini gösteriyor. Teknoloji devi; belge, kod parçaları, ses dosyaları ve fotoğrafların analiz edilebileceğini dile getirdi.

1 milyon token girişini desteklemesi, yaklaşık 1 saatlik video içeriğine veya 11 saatlik sese karşılık geliyor. Google tarafından yapılan test sırasında Gemini 1.5 Pro; Apollo 11'in Ay'a inişine dair hazırlanan belgedeki esprileri bulmayı başardı. Google, esprilerin sadece 20-60 saniye içinde sorgulandığını iddia etti.

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Gemini 1.5 Pro bir süre önce test edilmeye başlanmıştı. Vertex AI platformunda sunulmasıyla birlikte genel kullanıma açılmış oldu. United Wholesale Mortgage, TBS ve Replit gibi şirketler; veri etiketleme ve kod oluşturma gibi görevler için Gemini'ı kullanacağını söyledi.

Birden fazla dil ve modu destekleyen Gemini 1.5 Pro; farklı medya türleri arasında içeriği analiz edebilmesiyle öne çıkıyor. Google ayrıca karşılaştırma yaparak kullanıcılara özet çıkarabildiğini söyledi. Video için transkripsiyon da oluşturabiliyor.

Gemini 1.5 Pro; 1 milyon jetonu işlemesiyle ChatGPT'den daha yavaş çalışıyor. Ancak Google, konu dışına çıkmadan daha zengin yanıtlar sağlayabildiğini dile getirdi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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