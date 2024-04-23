Google, bir süredir arama motorunu yapay zeka tabanlı özelliklerle güçlendirme konusunda çalışmalar yürütüyor. Şirket, SGE (Search Generative Experience) adı verilen bir işlevle, kullanıcılara arama sorgularına yönelik hızlı ve net yanıtlar sağlayan yapay zeka özetleri sunuyor.

Google, yapay zeka destekli arama sonuçları için küresel testler yapıyor

Son dönemde şirket, ABD'deki denemelerin ardından, yapay zeka özetlerini Google Arama'nın düzenli sonuçlarına entegre etme konusunda küresel çapta testler yapmaya başladı. Bu yeni işlev, küçük bilgi kutuları şeklinde, belirli kişi, yer veya kuruluşlarla ilgili sorulara verilen yanıtları içeriyor.

Ayrıca, bu yapay zeka özetlerinin şu anda yalnızca mobil uygulamada göründüğü bildiriliyor. Şu anda test aşamasında olan bu özellik, Google'ın arama motorunu daha kullanıcı dostu ve hızlı hale getirme çabalarının bir yansıması olarak görülüyor.

Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar almaya gerek yok!

SEO uzmanı Brodie Clark, VPN kullanarak hem kendi ülkesinde hem de İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkelerde yapay zeka ile oluşturulan yanıtlar aldığını belirtiyor. Google bu işlevi sunarken, uzun yükleme sürelerini önlemek için yanıtları önceden hazırlayıp cache'te saklıyor. Bu nedenle, yapay zeka özetleri ekstra bekleme süresi olmadan hızlıca kullanıcılara sunulabiliyor.

Ancak bazı eleştiriler de mevcut. Yapay zeka bilgi kutularında, kaynaklar genellikle yalnızca en popüler olanlar (genellikle Wikipedia) şeklinde gösteriliyor. Daha az bilinen ancak güvenilir olan diğer kaynaklar için ekstra tıklama gerekebiliyor.

Ayrıca, yapay zeka tabanlı bu özetlerde "AI-Overviews are experimental" (Yapay zeka özetleri deneyseldir) ifadesi küçük ve dikkat çekmeyen bir şekilde gösteriliyor. Test aşamasında olan bu özellik için böyle bir küçük uyarı, kullanıcıların deneysel özelliklerin farkında olmalarını zorlaştırabilir.

Google'ın bu yapay zeka destekli işlevi Türkiye'de ne zaman sunacağı henüz net değil. Ancak dünya çapındaki testler, yapay zeka bilgi kutularının yakında Google Arama'nın standart özelliklerinden biri olacağını gösteriyor. Bu gelişme, SEO ve dijital pazarlama alanında önemli değişikliklere yol açabilir. Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.