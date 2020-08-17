Son dakika magazin: Haluk Levent'ten sürpriz ziyaret
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Son dakika magazin: Haluk Levent'ten sürpriz ziyaret

Son dakika magazin haberine göre Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya verdiği sözü tutarak, sürpriz ziyarette bulunduğu Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kampı'nda en güzel şarkılarını seslendirdi.

Son dakika magazin: Haluk Levent'ten sürpriz ziyaret
17.08.2020 19:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:37

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya verdiği sözü tutarak, sürpriz ziyarette bulunduğu Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kampı'nda en güzel şarkılarını seslendirdi.

Haluk Levent, hastası bulunan evlere beraber yardım ulaştırdığı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya daha önce verdiği ziyaret sözüne istinaden bir sürpriz yaptı. Radyo ve sosyal medya dünyasının sevilen tanınmış isimleri ile Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kampı'nda olan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya sürpriz yapan Haluk Levent, hem ziyaret sözünü yerine getirdi hem de güzel şarkılarıyla geceyi müzik ziyafetiyle süsledi.

Barış Manço'nun bilinmeyen şarkısı "Binboğa'nın Kızı" şarkısını söyledi

Gençlik Kampı'nda gençlerle anılarını paylaşan Haluk Levnet, bir zamanlar 'Adam Olacak Çocuk' programına katıldığını ve Barış Manço'ya "Herkes senin popüler şarkılarını biliyor. Benim sevdiğim bir şarkı var. O şarkıda 'Kozan' diye bir kelime geçiyor. Ben de Adanalı'yım dedim. Barış Manço'nun annesi de Kozanlı'ymış. Kozan'da Binboğa ailesinden bir kız varmış ve tahmin ediyorum Barış Manço'nun dedesi olabilir, Binboğa ailesinden bir kızı sevmiş. Barış Manço da onun üzerine bir şarkı yazmış" diyerek Barış Manço'nun "Binboğa'nın Kızı" şarkısını seslendirdi.

Sürpriz ziyaretini duygu dolu şarkılarla süsleyen Levent, "Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile özellikle hastası bulunan üç aileye yardım çalışması yürüttük. Bu süreçte birlikte çalıştığımız belediye başkanımızı ziyaret edeceğimize dair söz vermiştim. Bugün de bu sözümü tutmak için buradayım. Bu ziyarette özellikle sosyal sorumluluk çalışmalarımızın devamı için konuştuğumuz bir fırsat oldu. Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ile benzer çalışmalarda bir araya gelmeye ve böyle sürpriz ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.

Sürpriz ziyareti için Haluk Levent'e teşekkür eden Başkan Yazıcı, "Kendisiyle sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüğümüz Haluk Levent'e hem yardımlardaki katkısı hem de bu güzel sürpriz ziyareti için teşekkür ediyoruz. Gönül Elleri Çarşımız ile yürüttüğümüz çalışmalar başta olmak üzere yıl boyunca sürdürdüğümüz yardım etkinliklerinde kıymetli sanatçımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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