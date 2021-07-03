Son dakika! Kuzey Marmara otoyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Son dakika haberler... - Kuzey Marmara otoyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya sebebiyet verdi.

- Kuzey Marmara otoyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya sebebiyet verdi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya neden oldu. Kazanın meydana geldiği bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan B.T. isimli çocuk ile M.T., M.D., Y.Ö. ve G.D. isimli diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine sekteye uğradı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik