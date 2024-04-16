Üye Girişi
Haberler

Giresun'da 1,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde 8. kattaki evlerinin balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çam Mahallesi'nde bulunan bir binanın balkonunda oynayan 1.5 yaşındaki Mercan Kartal, 8. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekiler yardıma koşarken 112 Acil'e haber verildi. Ağır yaralanan bebek 112 Acil ekibi tarafından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Giresun Espiye Çocuk Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akrep yenir mi? Akrep yemek helal mi, haram mı? DİYANET AÇIKLADI Servet Yardımcı hangi takımlı, Servet Yardımcıkimdir? Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldürdü mü? Erdoğan'dan öğretmen ataması son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman, kaç tane, hangi branşlarda yapılacak? Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Borussia Dortmund Atletico Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan Dortmund A.Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? NO Pelicans LA Lakers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans LA Lakers maçı Sacramento Kings GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 17 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Barcelona PSG maçı CANLI izle! 16 Nisan Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 16 Nisan EXXEN spor canlı izle! Sancaktepe jakuzi olayı ne? Belediyede jakuzi mi var? Tilâvet nedir? Kuran'da Tilâvet ne demektir? Tilâvet kelimesinin tanımı ve anlamı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title