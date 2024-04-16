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İnegöl'de Odun Keserken Kaza: Bir Kişi İki Ayağını ve Elini Kesti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi spiralle odun keserken iki ayağını ve elini kesti.

Olay, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Aşır K. (29), evinin bahçesinde spiralle odun kesmeye başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu Aşır K., spiralle iki ayağını ve elini kesti. Kanlar içinde kalan gencin imdadına ailesi yetişti. Yaralı genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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