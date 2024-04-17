7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Feci kazada çarpışan araçlar refüje çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; 38 AFH 131 plakalı Toyota marka araç ile 38 BH 233 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkıp dururken, kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, kaza anı da çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.