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Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı

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Samsun'da tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit S. idaresindeki 55 RJ 901 dorse plakalı tır ile Temel K.'nin kullandığı 55 BCT 43 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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