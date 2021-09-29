Son dakika! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da eğlence mekanlarının bulunduğu caddede otomobilinden havaya ateş eden, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve direksiyon kontrolünü yitirdiği aracıyla dere yatağına uçan sürücü Bayram Türker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarının yoğun olarak bulunduğu Vefa Mahallesi'nde uygulama yaptı. Bu sırada 43 ABH 891 plakalı otomobilinden havaya ateş eden sürücü Bayram Türker, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kısa süre sonra otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren Türker, yolun sağındaki dere yatağına uçtu. Polis ekiplerinin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü Bayram Türker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Türker'in kaçarken ateş açtığı silah ele geçirilirken, cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.