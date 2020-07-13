Son dakika haberleri: Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, eski günlerine dönecek
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Son dakika haberleri: Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, eski günlerine dönecek

Son dakika güncel haberi... DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu'nun restorasyonunun yıl sonunda tamamlanacağı bildirildi.

Son dakika haberleri: Laodikya'daki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, eski günlerine dönecek
13.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:24

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu'nun restorasyonunun yıl sonunda tamamlanacağı bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ayağa kaldırılan antik yapı, 1600 yıl sonra kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan ve milattan önce 5 bin 500'den milattan sonra 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen antik kentte, 2200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

BAŞKAN ZOLAN'DAN LAODİKYA'DA İNCELEMEDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaları inceledi. Başkan Zolan'a Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, restorasyonla ilgili Prof. Dr. Şimşek'ten bilgi aldı. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'nin, gün yüzüne çıkmaya devam ettiğini belirtti.'KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'Denizli'nin kültür mirası olarak çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, kentin 19 antik kenti ve birçok güzelliği içinde barındırdığını, bunlardan en önemlilerinden birinin de Laodikya olduğunu anlattı. Laodikya kazılarında yerel anlamda Türkiye'ye örnek olacak bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Belediyemizin desteği ve üniversitenin çalışmaları ile burada 12 ay boyunca kesintisiz kazı yapılıyor. Laodikya'da güzel ve örnek bir çalışma sergilendi. Bunun sonucunda da ortaya birçok güzellikler çıktı" dedi.Antik şehirde bulunan iki tiyatrodan birinin ayağa kaldırılması gerektiğini işaret eden Başkan Zolan, şunları söyledi: "Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu inşallah bu yıl sonuna kadar ayağa kalkacak. Denizli'nin hemen yanı başında 2 bin 200 yıllık antik tiyatromuz artık kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak" dedi.'EN KISA ZAMANDA BİR ETKİNLİK YAPMAK İSTİYORUZ'Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş değerlere sahip çıkarak geleceğe aktarmaya devam edeceğini belirten Başkan Zolan, "Laodikya'da daha gün yüzüne çıkarılması gereken çok yer var. İnşallah aynı gayret ve çalışmayı sürdüreceğiz. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Laodikya, inşallah bu çalışmalarımızla daha da ön plana çıkacak ve asil listeye girecek. Batı Tiyatrosu'nda en kısa zamanda bir etkinlik yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteklediği konserler var. O konserlerden bir tanesinin de Laodikya'daki Batı Tiyatrosu'nda olmasını istiyoruz. Restorasyon tamamlandığında onu da görürüz inşallah. 15 bin kişilik tarihi açık hava tiyatrosu her etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır hale gelecek. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.'100 YILDA YAPILACAK İŞLERİ 15-16 YILA SIĞDIRDIK'Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şimşek ise, Ladoikya'da Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdıklarına dikkat çekip, "Sağ olsun Belediye Başkanımız özellikle 'Tiyatronun birini ayağa kaldıralım' dedi. Birlikte bir proje hazırladık. Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş şekilde burada çok hummalı bir çalışma yapıyoruz. Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz" dedi.

Tiyatronun üst caveasında çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını, yüzde 30'luk bölümünü de bir ay içerisinde tamamlayacaklarını, yıl sonuna kadar ise alt caveadaki çalışmaların bitirileceğini belirten Şimşek, "2 bin 200 yıl önce yapılan antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar insanlarla, sanatla, kültürle buluşturulacak" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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