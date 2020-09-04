Son dakika haberleri... Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp
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Son dakika haberleri... Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp

Son dakika haberlerine göre Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kuruyemiş ve bakliyat fabrikasında meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri... Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp
04.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 01:19


Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kuruyemiş ve bakliyat fabrikasında meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı. Alevlerin bir anda sardığı fabrikada çalışanlar tahliye edilirken 2 işçinin kayıp olduğu anlaşıldı.
Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde bulunan bir kuruyemiş ve bakliyat fabrikasında 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçiler bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ardından patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki önce işçileri fabrikadan tahliye etti. Ardından itfaiye ekipler kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Yangının ilk çıktığı sırada yaralanan 3 işçiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Vucutlarının çeşitle yerlerinde yanıklar oluşan ve ilk tedavileri olay yerinde yapılan 3 işçi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
2 İŞÇİNİN KAYIP OLDUĞU ANLAŞILDI
Yaşanan kargaşanın ardından işçiler 2 arkadaşlarının kayıp olduğu belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile fabrikadaki yangın söndürüldü. Kayıp olan işçilerin aniden yayılan alevlerin arasında kalmış olabileceğinden endişe ediliyor. İtfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışmalarını sürdürürken, kayıp işçilerin bulunması için de çalışmaları sürdürüyor.
Bu arada yangın haberini alan işçilerin aileleri de fabrika önüne gelerek, çalışmaları takip etti. kayıp işçilerin yakınları da endişe içerisinde beklemeye başladı.

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Kaynak: DHA

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