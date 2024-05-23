Sinop'ta Ali köyünde çıkan yangında ev alevlere teslim oldu
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde gece saatlerinde 2 katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararak büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. - SİNOP