Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Ali köyünde çıkan yangında ev alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde gece saatlerinde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde çıkan yangında 2 katlı ev alevlere teslim oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Ali köyünde gece saatlerinde 2 katlı ahşap evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararak büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ayancık Sinop 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, 12. kattan düşerek hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title