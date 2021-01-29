Son dakika haber | İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi
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Son dakika haber | İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi

29.01.2021 07:04 | Son Güncelleme: 29.01.2021 07:09

Son dakika haberler... Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10'da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Son dakika haber | İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi
Son dakika haber | İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi
Son dakika haber | İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi
Son dakika haber | İnaktif aşıların ikinci sevkiyatının ikinci bölümü Türkiye'ye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

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