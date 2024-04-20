Max Verstappen Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazandı

Formula 1 Çin Grand Prix'sinde pole pozisyonunu Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan Çin Grand Prix'sinde sıralama turları 5 bin 451 metre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi. Sıralama turlarında Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1: 33.660'lık derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı sürücü Sergio Perez ikinci, Aston Martin'den de İspanyol pilot Fernando Alonso da yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Mercedes'in dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarının ilk seansında elendi. Hamilton yarışta 18. sıradan start alacak.

Yarış yarın TSİ 10.00'da başlayacak. - İSTANBUL