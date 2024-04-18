Çin Sanayi Şirketleri İş Olanaklarından İyimser

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketleri, karlarındaki daimi artış sayesinde iş olanakları konusunda iyimserliğini koruyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Shan Zhongde, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, bu yılın ilk çeyreğinde imalat sektöründeki özel yatırımların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 arttığını belirtti.

Bakan yardımcısı, kilit öneme sahip 36.000 imalat işletmesi arasında yapılan bir ankete göre, şirketlerin yüzde 76'sının sanayi üretimlerinin bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla büyümesini ya da sabit kalmasını beklediğini kaydetti.

Shan, Şubat sonu itibarıyla büyük sanayi işletmelerinin sayısının, 2023 yılı sonuna kıyasla 19.000 artarak 501.000'e yükseldiğini sözlerine ekledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan bu haftanın başlarında yapılan açıklamaya göre, Ocak-Şubat döneminde ülke genelindeki büyük sanayi işletmeleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artışla toplam 914,1 milyar yuan (yaklaşık 128,7 milyar ABD doları) kar elde etti.