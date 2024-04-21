Çin'in Ham Kömür Üretimi Düştü

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ham kömür üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 düşüşle 1,11 milyar tona geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Mart ayında ülkenin ham kömür üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 azaldı.

Veriler, Ocak-Mart döneminde Çin'in geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 artışla 120 milyon ton kömür ithal ettiğini gösterdi.