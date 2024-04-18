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Çin BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmesini istedi

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırı planından vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Zhang, ayrıca İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için geçişleri açması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmelidir" dedi.

BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konulu oturumunda açıklamalarda bulundu. Zhang, "İsrail Refah'a saldırı planından vazgeçmelidir" ifadelerini kullanarak, "Nüfuz sahibi ülkeler ateşkes için somut çaba göstermelidir" dedi.

İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin kararına uyması çağrısında bulunan Zhang, Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için geçişleri açması gerektiğini vurguladı. Zhang, "Hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin güvenlik ve kalkınmaya ulaşabilmeleri için Orta Doğu sorununu çözmenin yolu iki devletli çözümden geçiyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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