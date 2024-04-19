Formula 1'de Heyecan Çin Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Çin Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 5. yarışı Çin'de gerçekleştirilecek. Çin Grand Prix'si, 5 bin 451 metre uzunluğundaki Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 10.00'da, yarış ise 21 Nisan Pazar günü TSİ 10.00'de başlayacak.

Son olarak 2019 yılında yapılan Çin yarışını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2004 yılında 1: 32.238 derecesiyle Alman sürücü Michael Schumacher gerçekleştirdi.

Geride kalan 4 yarışın 3'ünü Max Verstappen kazanırken, 1 kez de Ferrari'den Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Çin Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 64 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 59 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 55 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 37 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 141 puan

2 - Ferrari: 120 puan

3 - McLaren: 69 puan

4 - Mercedes: 34 puan

5 - Aston Martin: 33 puan - İSTANBUL