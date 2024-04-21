İtalyan İşletmeleri İçin Çin Pazarı Fırsatları

Dosya Boyutu: 67.36 MB

ÇEKİM TARİHİ: 19 Nisan 2024

1. Tanıtım konferansından çeşitli görüntüler

3. SES 2 (Çince): FAN XİANWEİ, CCCIT Genel Sekreteri

İtalyan iş dünyası temsilcileri, 7. Uluslararası Çin İthalat Fuarı'nın (CIIE) İtalyan işletmelerinin Çin pazarına girmeleri için fırsatlar yaratacağı görüşünde.

CIIE Bürosu ve İtalya'daki Çin Ticaret Odası (CCCIT) tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar tanıtım konferansına İtalyan işletmeler ve Çinli kuruluşlardan 150'den fazla temsilci katıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Milano'dan bildiriyor.(XHTV)