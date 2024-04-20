Çin Halk Kurtuluş Ordusu Bilişim Destek Kuvveti Kuruldu

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, bir bilişim destek kuvveti kurdu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cuma günü Beijing'de düzenlenen kuruluş töreninde destek kuvvetine bayrak takdim etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, güçlü ve modern bir bilişim destek kuvveti inşa etmeye yönelik yoğun çabaların altını çizdi.