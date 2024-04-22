Üye Girişi
Haberler

Çin, Nepal'e Yeni Enerjili Araç İhracatını Artırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nden Nepal'e yapılan yeni enerjili araç ihracatı, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre altı kat artarak 1.623'e ulaştı. İhracatın büyük bir kısmını sedan ve küçük binek otomobiller oluşturdu.

LHASA, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde gümrüklerden ihraç edilen yerli yapım yeni enerjili araçların sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre altı kattan fazla artarak 1.623'e ulaştı.

Yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ihraç edilen araçların tamamı Nepal'e satıldı. Bu araçların yüzde 90'ından fazlası ise sedan ve küçük binek otomobillerden oluştu.

Çin yapımı ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olması sayesinde, Nepal'e yeni enerjili araç ihracat hacmi son yıllarda önemli ölçüde artıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İhracat Nepal İhracat Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title