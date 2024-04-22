Çin'in Guangdong eyaletindeki nehirlerde su seviyeleri alarm düzeyini aştı

GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin su kaynakları departmanı, Pazar günü 16.00 itibarıyla eyalette bulunan 24 nehir üzerindeki toplam 38 hidroelektrik santralinde su seviyelerinin alarm düzeyini aştığını bildirdi.

Beijiang Nehri'nin aşağı kesimlerinde etkili olmaya devam eden şiddetli sağanaklar nedeniyle büyük taşkınlar bekleniyor. Eyalet afet müdahale komitesi, Guangdong'un Shaoguan ve Qingyuan kentlerini vuran sellerle mücadele için 4. seviye acil durum müdahalesi başlattı. Kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.