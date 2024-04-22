Üye Girişi
Haberler

Çin'in Guangdong eyaletindeki nehirlerde su seviyeleri alarm düzeyini aştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan 24 nehir üzerindeki 38 hidroelektrik santralinde su seviyeleri alarm düzeyini aştı. Şiddetli sağanaklar nedeniyle büyük taşkınlar bekleniyor.

GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin su kaynakları departmanı, Pazar günü 16.00 itibarıyla eyalette bulunan 24 nehir üzerindeki toplam 38 hidroelektrik santralinde su seviyelerinin alarm düzeyini aştığını bildirdi.

Beijiang Nehri'nin aşağı kesimlerinde etkili olmaya devam eden şiddetli sağanaklar nedeniyle büyük taşkınlar bekleniyor. Eyalet afet müdahale komitesi, Guangdong'un Shaoguan ve Qingyuan kentlerini vuran sellerle mücadele için 4. seviye acil durum müdahalesi başlattı. Kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Guangdong Çevre Doğal Afetler Enerji Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title